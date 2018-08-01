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  3. 01 Ağustos 2018 11:08

Julia Roberts'ın son hali şaşırttı

51 yaşındaki ünlü oyuncu Julia Roberts'ın son görüntüsü olay oldu.

Julia Roberts'ın son hali şaşırttı

Ağabeyi Eric Roberts'ın kızı Emma ile kağıt oynarken çekilip sosyal medyada paylaşılan pozda Julia Roberts, bambaşka biri gibi görünüyor.

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Julia Roberts'ın son hali şaşırttı

Kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Emma Roberts'ın "Julia hala ile oyun" notuyla paylaştığı pozda 51 yaşındaki oyuncu, kalın çerçeveli gözlükleri ve makyajsız yüzüyle dikkat çekti. Aşırı kilo verdiği görülen Roberts'ın alnındaki gözle görünür hale gelmiş damarlar da takipçileri şaşırttı.

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Julia Roberts'ın son hali şaşırttı

1990'da başrollerini Richard Gere ile paylaştığı Özel Bir Kadın (Pretty Woman) filmiyle hafızalarda yer eden Roberts. kameraman Daniel Moder ile evli ve üç çocuğu var. Roberts, geçen yıl People dergisi tarafından yaşayan en seksi kadın seçilmişti.

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Julia Roberts'ın son hali şaşırttı

Roberts, uzun yıllar boyunca dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edildi.

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