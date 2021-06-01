Ünlü oyuncunun tenis topuyla yaptığı herkesi şoke etti
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu Phoebe Price, son paylaşımı ile yine olay oldu.
Oyuncu Phoebe Price, transparan beyaz kıyafetiyle tenis oynarken görüntülendi.
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Kendine has pozlarını vermeyi ihmal etmeyen Price, tenis topuyla yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi.
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Covid-19'un salgını başladığından beri Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu defa da transparan kıyafetiyle tenis oynarken görüntülendi.
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Tenis oynarken bir ara tenis toplarını içine sokan Phoebe, herkesi şaşkına çevirdi.
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