Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu

Kamyon kullanım lisansı alan Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şöförü oldu. "Bu benim en büyük hayalimdi" diyerek Instagram'da paylaşım yapan Piyes, 35 tonluk dev araçla yollara çıkarken, "Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok, hep çalışmak var" dedi.



