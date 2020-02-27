Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu
Bir süredir ekranlardan uzak olan Türk asıllı Alman oyuncu Haluk Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şoförü oldu.
Pusat, Bizim Hikaye, Ateş, Kanımdaki Barut gibi filmlerin başrol oyuncusu Haluk Piyes, uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu.
Oyunculuk dışında birçok hobisi olan Piyes, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Almanya'nın Köln şehrindeki Flix Sürüş Okulu'na kayıt yaptırdı.
Kamyon kullanım lisansı alan Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şöförü oldu. "Bu benim en büyük hayalimdi" diyerek Instagram'da paylaşım yapan Piyes, 35 tonluk dev araçla yollara çıkarken, "Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok, hep çalışmak var" dedi.