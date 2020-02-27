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  3. 27 Şubat 2020 10:23

Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Türk asıllı Alman oyuncu Haluk Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şoförü oldu.

Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu

Pusat, Bizim Hikaye, Ateş, Kanımdaki Barut gibi filmlerin başrol oyuncusu Haluk Piyes, uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu

Oyunculuk dışında birçok hobisi olan Piyes, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Almanya'nın Köln şehrindeki Flix Sürüş Okulu'na kayıt yaptırdı.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu

Kamyon kullanım lisansı alan Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şöförü oldu. "Bu benim en büyük hayalimdi" diyerek Instagram'da paylaşım yapan Piyes, 35 tonluk dev araçla yollara çıkarken, "Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok, hep çalışmak var" dedi.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu

Piyes'in en son oyunculuk çalışması ise sinema filmi oldu. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filminin çekimleri 17 Ekim 2019'da Konya'da başladı. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı. 2020

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