Ünlü oyuncuya şok suçlama ! ''Evimi basıp ağzıma silah soktu''
Ünlü oyuncu Jeremy Renner'ın eski karısı Sonni Pacheco, velayet davası açtı. Pacheco'nun eski eşi hakkındaki iddiaları ortalığı karıştırdı.
ABD'li aktör Jeremy Renner'ın eski karısı Sonni Pacheco, ünlü oyuncunun kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.
2015 yılında boşanma kararı alan çift, 6 yaşındaki kızlarının ortak velaketi konusunda anlaşmış olsa da, Pacheco, kızının babasının yanında güvende olmadığı iddiasında bulundu.
Ünlü bir heykeltıraş Sonni, eski kocası Renner'ın, kızı yatak odasında uyurken eve gelip kendi ağzına silah dayadığını ve kendini öldürmek istediğini anlattı.