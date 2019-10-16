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  3. 16 Ekim 2019 15:01

Ünlü oyuncuya şok suçlama ! ''Evimi basıp ağzıma silah soktu''

Ünlü oyuncu Jeremy Renner'ın eski karısı Sonni Pacheco, velayet davası açtı. Pacheco'nun eski eşi hakkındaki iddiaları ortalığı karıştırdı.

Ünlü oyuncuya şok suçlama ! ''Evimi basıp ağzıma silah soktu''

ABD'li aktör Jeremy Renner'ın eski karısı Sonni Pacheco, ünlü oyuncunun kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

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Ünlü oyuncuya şok suçlama ! ''Evimi basıp ağzıma silah soktu''

2015 yılında boşanma kararı alan çift, 6 yaşındaki kızlarının ortak velaketi konusunda anlaşmış olsa da, Pacheco, kızının babasının yanında güvende olmadığı iddiasında bulundu.

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Ünlü oyuncuya şok suçlama ! ''Evimi basıp ağzıma silah soktu''

Ünlü bir heykeltıraş Sonni, eski kocası Renner'ın, kızı yatak odasında uyurken eve gelip kendi ağzına silah dayadığını ve kendini öldürmek istediğini anlattı.

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Ünlü oyuncuya şok suçlama ! ''Evimi basıp ağzıma silah soktu''

Sonni'nin iddiasına göre, ünlü oyuncu, kendi ağzına soktuğu silahı bir anda ağzından çıkarıp tavana ateş etti.

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