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  3. 12 Mayıs 2020 10:28

Sermiyan Midyat'a şok suçlama: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı

Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sevcan Yaşar, olayın perde arkasını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.

Sermiyan Midyat'a şok suçlama: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı

"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim. "

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Sermiyan Midyat'a şok suçlama: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı

"4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı."

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Sermiyan Midyat'a şok suçlama: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı

"Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı. "

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Sermiyan Midyat'a şok suçlama: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı

"Sürükleme sırasında kolumda kas yırtığı oluştu. Bu durum, darp raporumda ayrıntılı şekilde mevcut. O an yaşanan gürültü patırtıyı kapıcı da duymuş. Beni kapıda darp edilmiş halde bulan kişi de kapıcıydı."

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