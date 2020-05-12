Sermiyan Midyat'a şok suçlama: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı
Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sevcan Yaşar, olayın perde arkasını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.
"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim. "
"4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı."
"Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı. "