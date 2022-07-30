Ünlü sanatçı İlhan İrem'e veda

"TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİMİ FISILDAYACAĞIM"

Düzenlenecek tören öncesi, İrem'in hayranları da Atatürk Kültür Merkezi önünde beklemeye başladı.

İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben jenerasyon olarak İlhan İrem'in şarkılarını kucaklamış bir nesilim. Biz onun şarkılarıyla, dünyaya bakış açısıyla, duruşuyla hep birlikte gençliğimizi geçirdik. İlhan İremler kolay yetişmiyor. Uzun süre sahnelerdeydi, güzel projelere imza attı. Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.