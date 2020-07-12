SON DAKİKA
TEM'DE BİR GRUP EYLEMCİ YOLU KAPATTI!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Temmuz 2020 15:54

Şarkıcı Nez 4'üncü kez evleniyor

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez, dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 41 yaşındaki şarkıcı, bir yıldır aşk yaşadığı Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı.

Şarkıcı Nez 4'üncü kez evleniyor

2000'li yılların başında 'Sakın Ha' parçasıyla ismini duyuran şarkıcı Nez, şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor.

1/ 11
Şarkıcı Nez 4'üncü kez evleniyor

Son olarak Senin Annen Olmam Ben şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı, iş hayatıyla gündeme gelmese de aşk hayatıyla gündeme geldi.

2/ 11
Şarkıcı Nez 4'üncü kez evleniyor

41 yaşındaki şarkıcı, dün akşam 1 yıldır birlikte olduğu Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı. Nez, o anları "'Evet' dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde" notuyla paylaştı.

3/ 11
Şarkıcı Nez 4'üncü kez evleniyor

Şarkıcı Nez, üç kez nikâh masasına oturdu ve üç evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM