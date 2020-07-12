Şarkıcı Nez 4'üncü kez evleniyor
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez, dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 41 yaşındaki şarkıcı, bir yıldır aşk yaşadığı Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı.
2000'li yılların başında 'Sakın Ha' parçasıyla ismini duyuran şarkıcı Nez, şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor.
Son olarak Senin Annen Olmam Ben şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı, iş hayatıyla gündeme gelmese de aşk hayatıyla gündeme geldi.
41 yaşındaki şarkıcı, dün akşam 1 yıldır birlikte olduğu Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı. Nez, o anları "'Evet' dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde" notuyla paylaştı.