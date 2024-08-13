Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı
Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını duyurdu. Buse'nin psikoloji bölümüne yerleştiğini belirten Alişan, "Çevremizi sadece tedavi etse bile buna değer" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.
'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.
1 / 4
2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
2 / 4
EŞİNİN ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIĞINI DUYURDU
Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı.
3 / 4
"SADECE BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ"
Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.
4 / 4