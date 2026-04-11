Ünlü şarkıcı Candan Erçetin'den olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Candan Erçetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında hayatına dair çarpıcı ve bir o kadar da içten açıklamalarda bulundu. "Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum" diyerek müzik kariyerinin başlangıcındaki ekonomik zorunluluklara dikkat çeken sanatçının bu itirafları büyük yankı uyandırdı.
Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Armağan Çağlayan’ın konuğu olduğu programda, aslında hiçbir zaman "sahne önünde" olmayı hayal etmediğini açıkladı. Üniversitede arkeoloji okuyan ve 5 yıl boyunca Efes kazılarına katılan Erçetin, hayatın kendisini nasıl müziğe "ittiğini" esprili ama buruk bir dille anlattı.
1994 yılındaki büyük ekonomik krizin kariyerinin dönüm noktası olduğunu belirten sanatçı, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
"Arkeolog olmak istiyordum ama kadrolar doluydu. Organizasyon işleri yaparken kriz geldi, şirket battı. Kiramı ödemek zorundaydım. O dönem S Restoran’dan gelen şarkıcılık teklifini sadece geçinmek için kabul ettim. Sonra albüm geldi ve ipin ucu kaçtı, geri dönüş olmadı."
Kırklareli’de büyüyen ve memur bir ailenin üç çocuğundan en küçüğü olan Erçetin, çocukluğuna dair duygusal bir gerçeği de paylaştı. Abisi ve ablası ile arasında büyük yaş farkı olduğunu belirten sanatçı, "Müthiş bir arzuyla istenmemiş bir çocuğum. Onlara hak veriyorum, babam geçim sıkıntısı çekiyormuş" diyerek ailesinin o dönemki şartlarına duyduğu saygıyı dile getirdi.
Gelecek hayalleri sorulduğunda "dinlenmek" kelimesini lügatinden çıkardığını gösteren Erçetin, aktif bir hayatın kendisi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.