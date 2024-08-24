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  4. Ünlü şarkıcı Defne Samyeli renkli bikinisiyle tatil pozu verdi

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli renkli bikinisiyle tatil pozu verdi

Cesur tarzı ve açıklamalarıyla magazin dünyasında sürekli gündemde olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli renkli bikinisiyle tatil pozu verdi - Resim: 1

Yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki Defne Samyeli, fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme geliyor. İki çocuk annesi Samyeli, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle nefes kesiyor. 

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Ünlü şarkıcı Defne Samyeli renkli bikinisiyle tatil pozu verdi - Resim: 2

GENÇ KALMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Samyeli’nin ilerleyen yaşına rağmen hem yüzünün hem de fiziğinin genç kalması da dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Ünlü şarkıcı Defne Samyeli renkli bikinisiyle tatil pozu verdi - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli'nin paylaşımları büyük yankı uyandırıyor. 

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Ünlü şarkıcı Defne Samyeli renkli bikinisiyle tatil pozu verdi - Resim: 4

Oyunculuk, sunuculuk deneyimlerinin yanında şarkıcılık deneyimi de bulunan ünlü isim, bu kez tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. 

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