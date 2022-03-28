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  4. Ünlü şarkıcı isyan etti: Böyle hayranlık olmaz olsun

Ünlü şarkıcı isyan etti: Böyle hayranlık olmaz olsun

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı önceki akşam verdiği Ankara konseri sonrası kendisini trafikte takip eden hayranları yüzünden zor anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı isyan etti: Böyle hayranlık olmaz olsun - Resim: 1

Önceki akşam Ankara’da verdiği konser sonrası aracıyla yola çıkan şarkıcı Tan Taşçı’yı hayranları trafikte takip etti.

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Ünlü şarkıcı isyan etti: Böyle hayranlık olmaz olsun - Resim: 2

Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, “Böyle hayranlık olamaz” diye isyan etti.

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Ünlü şarkıcı isyan etti: Böyle hayranlık olmaz olsun - Resim: 3

Konuyla ilgili şikayette bulunacağını dile getiren Tan Taşçı, yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaştı. 

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Ünlü şarkıcı isyan etti: Böyle hayranlık olmaz olsun - Resim: 4

Şarkıcı paylaşımında bu ifadeleri kullandı: ”Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!”

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