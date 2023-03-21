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  4. Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımına yorum yağdı

Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımına yorum yağdı

Dünyaca tanınan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımına yorum yağdı - Resim: 1

Şarkıcı Aleyna Tilki, şarkıları ve kendine has özellikleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımına yorum yağdı - Resim: 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin fotoğraflarına rekor beğeni geliyor.

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Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımına yorum yağdı - Resim: 3

Güzel şarkıcı Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Ünlü şarkıcı müjdeyi verdi: Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımına yorum yağdı - Resim: 4

Cesur kıyafetiyle takipçilerini kendine hayran bırakan şarkıcıya dikkat çeken yorumlar yapıldı.

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