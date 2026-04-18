Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum'da reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 43 yaşındaki şarkıcı Rıza Tamer Şişman, Muğla'nın Ula ilçesinde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne gitarı konulan sanatçının annesi Sevgül Dalbudak, ''Giderken herkesle helalleşmiş'' diyerek gözyaşı döktü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki şarkıcı Rıza Tamer Şişman, önceki gün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi’ndeki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştı.
Sağlık ekiplerince önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne, ardından özel bir hastaneye sevk edilen sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şişman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ula ilçesine getirildi.
Rıza Tamer Şişman için Ula’nın Akyaka Mahallesi’ndeki İskele Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende en dikkat çeken detay, sanatçının her daim yanında ayırmadığı gitarının tabutunun hemen önüne yerleştirilmesi oldu. Şişman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında bekleyen ailesi ve sevenleri, genç yaşta gelen bu veda karşısında büyük üzüntü yaşadı.
"Herkesle helalleşmiş"
Sevgül Dalbudak oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Annem. Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş" dedi.