Ünlü şarkıcı sessiz sedasız evlendi
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sessiz sedasız evlendi. Bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la hayatını birleştiren Kandemir ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğün ile dünya evine girdi.
Bu Benim Öyküm şarkısıyla çıkış yakalayan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
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Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la nikâh masına oturdu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' dedi
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Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, sosyal medya hesabından "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.
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