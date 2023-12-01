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Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?''

Dünyaca ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez ilerleyen yaşına rağmen hala genç ve güzel görünümüyle kendi yaşıtlarını isyan ettirdi.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?'' - Resim: 1

52 yaşındaki ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez, Elle dergisinin perşembe günü yayınlanan “Hollywood’daki Kadınlar” temalı sayısında, yaş alan kadınların filmlerde eskiye oranla rollerinin artmasına ilişkin bakış açısını tartıştı.

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Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?'' - Resim: 2

“İnsanlar kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar” diyen ünlü isim, “Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik.” diye ekledi.

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Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?'' - Resim: 3

Lopez, Hollywood’daki standartların, kadınların kaç yaşında olursa olsun kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak değiştiğini görmekten memnun olduğunu söyledi.

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Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?'' - Resim: 4

Ünlü şarkıcı, “Yaşlandıkça ve deneyiminiz arttıkça, daha zengin bir insan olursunuz ve sunabileceğiniz daha çok şey olur. ‘30 yaşını geçmiş bir kadını izlemenin hiçbir değeri yok' düşüncesi o kadar saçma ki… Bu sadece beni güldürüyor” diye devam etti.

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