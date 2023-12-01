Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?''
Dünyaca ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez ilerleyen yaşına rağmen hala genç ve güzel görünümüyle kendi yaşıtlarını isyan ettirdi.
52 yaşındaki ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez, Elle dergisinin perşembe günü yayınlanan “Hollywood’daki Kadınlar” temalı sayısında, yaş alan kadınların filmlerde eskiye oranla rollerinin artmasına ilişkin bakış açısını tartıştı.
“İnsanlar kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar” diyen ünlü isim, “Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik.” diye ekledi.
Lopez, Hollywood’daki standartların, kadınların kaç yaşında olursa olsun kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak değiştiğini görmekten memnun olduğunu söyledi.
Ünlü şarkıcı, “Yaşlandıkça ve deneyiminiz arttıkça, daha zengin bir insan olursunuz ve sunabileceğiniz daha çok şey olur. ‘30 yaşını geçmiş bir kadını izlemenin hiçbir değeri yok' düşüncesi o kadar saçma ki… Bu sadece beni güldürüyor” diye devam etti.