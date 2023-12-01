Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?''

Ünlü şarkıcı, “Yaşlandıkça ve deneyiminiz arttıkça, daha zengin bir insan olursunuz ve sunabileceğiniz daha çok şey olur. ‘30 yaşını geçmiş bir kadını izlemenin hiçbir değeri yok' düşüncesi o kadar saçma ki… Bu sadece beni güldürüyor” diye devam etti.