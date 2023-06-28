Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları
Türk pop müziğinin efsanelerinden Yonca Evcimik yaz tatilinden paylaştığı havuz pozlarıyla kendisinin yarı yaşından bile küçük olan gençlere taş çıkardı.
Türk pop müziğinin efsane ismi Yonca Evcimik, bayram tatilinin keyfini çıkaran ünlüler arasındaki yerini alırken, havuz başından paylaştığı tatil pozları dudak ısırttı.
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59 yaşındaki efsane isim düzgün fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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