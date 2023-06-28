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  4. Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları

Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları

Türk pop müziğinin efsanelerinden Yonca Evcimik yaz tatilinden paylaştığı havuz pozlarıyla kendisinin yarı yaşından bile küçük olan gençlere taş çıkardı.

Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları - Resim: 1

Türk pop müziğinin efsane ismi Yonca Evcimik, bayram tatilinin keyfini çıkaran ünlüler arasındaki yerini alırken, havuz başından paylaştığı tatil pozları dudak ısırttı.

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Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları - Resim: 2

59 yaşındaki efsane isim düzgün fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları - Resim: 3
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Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları - Resim: 4
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