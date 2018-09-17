Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Uçakta seviştik''
Daha önce yaptığı açıklamalarla olay yaratan Lily Allen yine gündeme bomba gibi düşen bir itirafta bulundu.
Daha önce yaptığı itiraflarla ses getiren İngiliz şarkıcı Lily Allen, meslektaşı Liam Gallagher 2009 yılında uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etti.
Yayınlanacak olan kitabıyla tüm dünyada magazin basınının gündeminde kendine yer bulan şarkıcı Lily Allen'dan yine bomba açıklamalar geldi.
Allen, önceki hafta hayatını anlattığı kitabından bazı parçaları İngiliz basınıyla paylaşmıştı. 33 yaşındaki şarkıcı, My Thoughts Exactly isimli kitabında, kocası Sam Cooper ile boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirmişti.
HAYAT KADINLARIYLA YATMIŞTI
Allen, “O kadar yalnız ve kaybolmuş hissediyordum ki kadın hayat kadınlarıyla yattım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdim ama artık bunu yapmıyorum” açıklamasında bulunmuştu. Güzel şarkıcı bu kez de dünyaca ünlü Britrock grubu Oasis'in solisti Liam Gallagher ile ilgili itiraflarda bulundu.