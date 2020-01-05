İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum
Dünyaca ünlü popçu Liam Payne'in eski eşi İngiliz şarkıcı Cheryl, yeniden çocuk sahibi olabilmek için sperm donörü arıyor.
One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Cheryl, Times dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.
2 yıl evli kaldığı genç şarkıcı Liam Payne ile olan ilişkisinden bir oğlu olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
2002 yılında katıldığı bir şarkı yarışmasıyla üne kavuşan, yakışıklı şarkıcıdan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan 36 yaşındaki güzel, sperm donörü aradığını belirtti.