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  3. 05 Ocak 2020 13:40

İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum

Dünyaca ünlü popçu Liam Payne'in eski eşi İngiliz şarkıcı Cheryl, yeniden çocuk sahibi olabilmek için sperm donörü arıyor.

İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Cheryl, Times dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

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İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum

2 yıl evli kaldığı genç şarkıcı Liam Payne ile olan ilişkisinden bir oğlu olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

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İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum

2002 yılında katıldığı bir şarkı yarışmasıyla üne kavuşan, yakışıklı şarkıcıdan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan 36 yaşındaki güzel, sperm donörü aradığını belirtti.

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İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum

Birden fazla çocuk istediğini her fırsatta dile getiren Cheryl, "Eğer zaman benim yanımda olsa ve hala 20'li yaşlarımda olsaydım başka seçenekleri düşünürdüm ya da doğru kişi için beklerdim ama böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

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