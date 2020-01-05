İngiliz şarkıcı Cheryl: Sperm donörü arıyorum

Birden fazla çocuk istediğini her fırsatta dile getiren Cheryl, "Eğer zaman benim yanımda olsa ve hala 20'li yaşlarımda olsaydım başka seçenekleri düşünürdüm ya da doğru kişi için beklerdim ama böyle bir şey söz konusu değil" dedi.



