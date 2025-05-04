Ünlü şarkıcıdan tarihe geçen konser: 2 milyon kişi katıldı
ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın, Brezilya'daki ücretsiz konserine 2 milyon kişinin katıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
39 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda ücretsiz konser verdi.
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Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi.
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MADONNA'YI GERİDE BIRAKTI
Yetkililer, etkinliğin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini kaydederek, konserin Madonna'nın 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktığını açıkladı.
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Lady Gaga’nın sekizinci albümü ‘Mayhem’ için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, dron ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı bidirildi.
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