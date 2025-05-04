  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu

Ünlü şarkıcıdan tarihe geçen konser: 2 milyon kişi katıldı

ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın, Brezilya'daki ücretsiz konserine 2 milyon kişinin katıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
Ünlü şarkıcıdan tarihe geçen konser: 2 milyon kişi katıldı - Resim: 1

39 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda ücretsiz konser verdi. 

1 / 4
Ünlü şarkıcıdan tarihe geçen konser: 2 milyon kişi katıldı - Resim: 2

Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi. 

2 / 4
Ünlü şarkıcıdan tarihe geçen konser: 2 milyon kişi katıldı - Resim: 3

MADONNA'YI GERİDE BIRAKTI

Yetkililer, etkinliğin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini kaydederek, konserin Madonna'nın 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktığını açıkladı.

3 / 4
Ünlü şarkıcıdan tarihe geçen konser: 2 milyon kişi katıldı - Resim: 4

Lady Gaga’nın sekizinci albümü ‘Mayhem’ için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, dron ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı bidirildi.

4 / 4