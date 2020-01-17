Ünlü şarkıcının iç çamaşırı kostümü olay oldu!
ABD'li rapçi Cardi B, eşi Offset'i desteklemek için dün Paris'te gerçekleşen Chaz a Jordan defilesine gitti. İç çamaşırı üzerine sadece tül bir tulum giyen Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı.
ABD'li rapçi Cardi B, eşi Offset'i desteklemek için dün Paris'te gerçekleşen Chaz a Jordan defilesine gitti.
Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen 27 yaşındaki yıldız, kıyafet tercihiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.
Mah-Jing Wong markasına ait tül bir cat suit giyen Cardi B, içine sadece iç çamaşırı giyerek sokağa çıktı.