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  3. 17 Ocak 2020 14:08

Ünlü şarkıcının iç çamaşırı kostümü olay oldu!

ABD'li rapçi Cardi B, eşi Offset'i desteklemek için dün Paris'te gerçekleşen Chaz a Jordan defilesine gitti. İç çamaşırı üzerine sadece tül bir tulum giyen Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı.

Ünlü şarkıcının iç çamaşırı kostümü olay oldu!

ABD'li rapçi Cardi B, eşi Offset'i desteklemek için dün Paris'te gerçekleşen Chaz a Jordan defilesine gitti.

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Ünlü şarkıcının iç çamaşırı kostümü olay oldu!

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen 27 yaşındaki yıldız, kıyafet tercihiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

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Ünlü şarkıcının iç çamaşırı kostümü olay oldu!

Mah-Jing Wong markasına ait tül bir cat suit giyen Cardi B, içine sadece iç çamaşırı giyerek sokağa çıktı.

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Ünlü şarkıcının iç çamaşırı kostümü olay oldu!

Eşiyle defile alanına kadar yürüyen rapçinin, üşüdüğü her haliyle belli oluyordu.

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