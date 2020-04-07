Şarkıcı Linet'in kilolu hali şoke etti
Ünlü şarkıcı Linet'in 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Şimdilerde fit bir görünüme sahip olan şarkıcının eski halini görenler tanıyamadı.
'Yatsın Yanıma' single'ıyla sevenleriyle buluşn başarılı şarkıcı Linet şarkısına çektiği kliple de oldukça beğenildi.
Koronavirüs salgının yayılmasıyla herkesin evine kapandığı şu günlerde şarkıcı Linet, Suna Akyıldız'a WhatsApp üzerinden bir röportaj verdi.
Ünlü şarkıcı verdiği röportajda 90 kilodan 60 kiloya nasıl düştüğünü açıkladı. İşte Linet'in zayıflama sırrı…