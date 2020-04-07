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  3. 07 Nisan 2020 11:17

Şarkıcı Linet'in kilolu hali şoke etti

Ünlü şarkıcı Linet'in 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Şimdilerde fit bir görünüme sahip olan şarkıcının eski halini görenler tanıyamadı.

Şarkıcı Linet'in kilolu hali şoke etti

'Yatsın Yanıma' single'ıyla sevenleriyle buluşn başarılı şarkıcı Linet şarkısına çektiği kliple de oldukça beğenildi.

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Şarkıcı Linet'in kilolu hali şoke etti

Koronavirüs salgının yayılmasıyla herkesin evine kapandığı şu günlerde şarkıcı Linet, Suna Akyıldız'a WhatsApp üzerinden bir röportaj verdi.

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Şarkıcı Linet'in kilolu hali şoke etti

Ünlü şarkıcı verdiği röportajda 90 kilodan 60 kiloya nasıl düştüğünü açıkladı. İşte Linet'in zayıflama sırrı…

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Şarkıcı Linet'in kilolu hali şoke etti

"Bir dönem çok kiloluydunuz. Kilolardan kurtulunca sanki kendinizi buldunuz?" Linet şu cevabı verdi;

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