Ünlü şef Danilo Zanna aradığı aşkı buldu! Sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı
MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın yeni sevgilisiyle çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.
YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bir süredir özel hayatı merak konusu olan Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş pozlarına Snob Magazin ulaştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Zanna'nın yeni sevgilisinin adının Eda Alkaya olduğu öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜNDE SARMAŞ DOLAŞ POZ!
Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. İtalyan şef Danilo Zanna'nın bu pozlarını görenler, " Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.