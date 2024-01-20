Ünlü şef ile aşk mı yaşıyor ? Hadise sonunda patladı
Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen sahnelerin güzel ismi Hadise, ünlü bir şef ile aşk yaşadığına dair iddialar sonrasında sessizliğini bozdu.
Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından önce oyuncu Kerem Bürsin'le ardından da ünlü şef Gürkan Topçu aşk yaşadığı iddia edilen Hadise sessizliğini bozdu.
Ünlü şarkıcı Hadise sonunda patladı ve hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Güzel sanatçı, "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle derleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım." ifadelerini kullandı.
Hadise sözlerine şöyle devam etti:
''Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum.