Ünlü şef ile aşk mı yaşıyor ? Hadise sonunda patladı

Güzel sanatçı, "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle derleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım." ifadelerini kullandı.