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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yapımcı Levent Cengizhan'ın benzerliği şaşırttı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yapımcı Levent Cengizhan'ın benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. 

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı - Resim: 2

Cengizhan bu benzerliğe yeni filmi “Yanlış Anlama 2”de de yer verdi.

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı - Resim: 3

Levent Cengizhan; Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseynili’nin başrolünü üstlendiği filmde Soner Divrikoğlu karakteriyle rol alarak Somer Şef’e gönderme yaptı.

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı - Resim: 4

Filmin Azerbaycan’da yapılan çekimlerinde yapımcıyı Somer Sivrioğlu sananların fotoğraf çektirmek istemesiyle komik anlar da yaşandı. “Yanlış Anlama 2”, 30 Eylül’de vizyona girecek.

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