Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yapımcı Levent Cengizhan'ın benzerliği şaşırttı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yapımcı Levent Cengizhan'ın benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.
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Cengizhan bu benzerliğe yeni filmi “Yanlış Anlama 2”de de yer verdi.
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Levent Cengizhan; Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseynili’nin başrolünü üstlendiği filmde Soner Divrikoğlu karakteriyle rol alarak Somer Şef’e gönderme yaptı.
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Filmin Azerbaycan’da yapılan çekimlerinde yapımcıyı Somer Sivrioğlu sananların fotoğraf çektirmek istemesiyle komik anlar da yaşandı. “Yanlış Anlama 2”, 30 Eylül’de vizyona girecek.
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