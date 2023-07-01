Ünlü spor spikerinden taciz itirafı

Llisede beden eğitimi öğretmeninin kendisini taciz ettiğini anlatan Leotta, "Beden eğitimi öğretmenim popomu tokatladı. 'O kurabiyeyi smaçlamak istememe neden oluyorsun' gibi bir şey söyledi. Ne dediğini anlamadım. Babam bir avukattı ve o öğretmen meslekten men edildi. Lisede başka bir öğretmenim beden eğitim dersinde tozluk giydiğim için sınıfın dikkatini dağıtmakla suçlamıştı" açıklamasını yaptı.