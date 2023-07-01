Ünlü spor spikerinden taciz itirafı
Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un güzel sevgilisi ve ünlü spor sunucusu Diletta Leotta uğradığı tacizi ilk kez anlattı.
Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un TV sunucusu sevgilisi Diletta Leotta okulda bir öğretmeni tarafından taciz edildiğini yıllar sonra itiraf etti.
İtalyan Grazia dergisine verdiği röportajda tribünler ile yaşadığı 'utanç verici' anları anlatan Diletta Leotta, "Saha kenarında sunuculuk yaparken, tüm gözler bende oluyor. Bazen utanıyorum. Sinir bozucu bakışlar, müstehcen bakışlar... Eskiden müstehcen tezahüratlar da yapıyorlardı ama neyse ki son dönemde bu tezahüratlara bir son verdiler" dedi.
Llisede beden eğitimi öğretmeninin kendisini taciz ettiğini anlatan Leotta, "Beden eğitimi öğretmenim popomu tokatladı. 'O kurabiyeyi smaçlamak istememe neden oluyorsun' gibi bir şey söyledi. Ne dediğini anlamadım. Babam bir avukattı ve o öğretmen meslekten men edildi. Lisede başka bir öğretmenim beden eğitim dersinde tozluk giydiğim için sınıfın dikkatini dağıtmakla suçlamıştı" açıklamasını yaptı.
Loris Karius ile birlikte kız bebek beklediklerini açıklayan Leotta, "Ophelia, Rose ve Bella isimleri arasında gidip geliyorum. Sanırım, hangi isim olacağına gözlerine baktıktan sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı.