Ünlü sunucu Buket Aydın'ın gizli aşkı ortaya çıktı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ünlü sunucu Buket Aydın'ın gizli aşkını yazdı. İşte Cankurt'un yazısının ilgili bölümü:



Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.