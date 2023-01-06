Ünlü sunucu Buket Aydın'ın gizli aşkı ortaya çıktı
Bir dönem Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sunucu Buket Aydın'ın herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ünlü sunucu Buket Aydın'ın gizli aşkını yazdı. İşte Cankurt'un yazısının ilgili bölümü:
Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.
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