Ünlü sunucu kına yaktı !
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'nun kına gecesinden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı.
Ünlü sunucu dün akşam kına yaktı! Fıstıkoğlu, aile yakınları ve arkadaşlarının katılığı kına gecesinden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Simge Fıstıkoğlu'nun fotoğraflarına ilgi büyük oldu. Sevenleri, ünlü sunucuyu sosyal medyadan 'tebrik' etti.