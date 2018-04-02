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  3. 02 Nisan 2018 14:03

Ünlü sunucu kına yaktı !

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'nun kına gecesinden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Ünlü sunucu kına yaktı !

Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı.

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Ünlü sunucu kına yaktı !

Ünlü sunucu dün akşam kına yaktı! Fıstıkoğlu, aile yakınları ve arkadaşlarının katılığı kına gecesinden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Ünlü sunucu kına yaktı !

Simge Fıstıkoğlu'nun fotoğraflarına ilgi büyük oldu. Sevenleri, ünlü sunucuyu sosyal medyadan 'tebrik' etti.

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Ünlü sunucu kına yaktı !

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