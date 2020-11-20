Öykü Serter'den olay yasak aşk itirafı
Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu belirterek ''Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı'' dedi.
Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalının Gör Beni serisinde Öykü Serter, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM" Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.