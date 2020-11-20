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  3. 20 Kasım 2020 10:10

Öykü Serter'den olay yasak aşk itirafı

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu belirterek ''Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı'' dedi.

Öykü Serter'den olay yasak aşk itirafı

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalının Gör Beni serisinde Öykü Serter, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Öykü Serter'den olay yasak aşk itirafı

Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

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Öykü Serter'den olay yasak aşk itirafı

"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM" Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.

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Öykü Serter'den olay yasak aşk itirafı

Serter, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. 

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