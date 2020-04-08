Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Amerikalı tenisçi Ashley Harkleroad, sosyal medya hesabından çırılçıplak çekildiği pozla olay yarattı.
Binlerce can kaybının yaşandığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarılarına kulak veren tenisçi Ashley Harkleroad yaptığı paylaşımla sınır tanımadı.
Amerikalı güzel tenisçi Ashley Harkleroad, Instagram hesabından yaptığı sansürsüz paylaşımla olay yarattı.
Ashley Harkleroad, çırılçıplak bir fotoğrafını sansürsüz paylaşarak takipçilerine sundu. (Yayın politikamızdan dolayı fotoğrafın tamamını yayınlamıyoruz)