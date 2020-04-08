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  3. 08 Nisan 2020 22:34

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Amerikalı tenisçi Ashley Harkleroad, sosyal medya hesabından çırılçıplak çekildiği pozla olay yarattı.

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Binlerce can kaybının yaşandığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarılarına kulak veren tenisçi Ashley Harkleroad yaptığı paylaşımla sınır tanımadı.

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Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Amerikalı güzel tenisçi Ashley Harkleroad, Instagram hesabından yaptığı sansürsüz paylaşımla olay yarattı.

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Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Ashley Harkleroad, çırılçıplak bir fotoğrafını sansürsüz paylaşarak takipçilerine sundu. (Yayın politikamızdan dolayı fotoğrafın tamamını yayınlamıyoruz)

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Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Harkleroad'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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