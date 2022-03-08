Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı!
12 yaşından beri yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi herkesi şaşırttı.
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.
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Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.
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12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.
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Güzelliği ve yeteneği sınırları aşan Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı.
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