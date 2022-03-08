Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı!

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.