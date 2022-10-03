Ünlü yarışmada iğrenç anlar: Eşek spermi içirdiler!
Türkiye'de de bir dönem yayınlanan Fear Factor adlı yarışmanın ABD'de yayımlanan bir bölümünde yarışmacıların bir bardak dolusu eşek spermi içmeye zorlandığı bölüm sonrası yarışma yayından kaldırıldı.
Türkiye'de yayınlandığı dönemde de tepkilere neden olan yarışma bu sefer ABD'de erişim engeli yedi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Fear Factor isimli yarışma programında sınırları zorlayan anlar yaşandı.
Brynne ve Claire Odioso isimli ikizler yarışmanın büyük ödülü olan 50 bin doları (yaklaşık 925 bin TL) kazanmak istediler. Yarışmayı kazanmak için bir bardak dolusu eşek meni ve idrarı içmek zorunda kaldılar. Yarışmanın kuralları gereğince ikiliden birinin kusması durumunda yeni sıvıyla dolu olan bir bardağı içmesi gerekiyordu. Bölüme ilişkin tepkilerin gelmesinden sonra program yayından kaldırıldı.
biri olan Claire Odioso, radyo röportajında, hayatının en zor “15 dakikası” olduğunu ve kusarlarsa baştan başlamak zorunda kaldıklarını açıkladı. Bardakların içeriğinin saman gibi koktuğunu da sözlerine ekledi.
İkizlerdenFox News’e yaptığı açıklamada Odioso, “Eğer kusarsak baştan başlamak zorundaydık. Sonunda bardağıma kustum ve onu içtim. Kameramanlar da kusuyordu. İğrenç kokuyordu ve çok acı çektim” dedi.