Ünlü yarışmada iğrenç anlar: Eşek spermi içirdiler!

Brynne ve Claire Odioso isimli ikizler yarışmanın büyük ödülü olan 50 bin doları (yaklaşık 925 bin TL) kazanmak istediler. Yarışmayı kazanmak için bir bardak dolusu eşek meni ve idrarı içmek zorunda kaldılar. Yarışmanın kuralları gereğince ikiliden birinin kusması durumunda yeni sıvıyla dolu olan bir bardağı içmesi gerekiyordu. Bölüme ilişkin tepkilerin gelmesinden sonra program yayından kaldırıldı.