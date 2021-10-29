Ünlü yıldızdan eşinin cinsel hayatıyla ilgili olay olan itiraf

Pinkett Smith, “Zor” dedi ve ekledi: “Will ve benim en çok konuştuğumuz şey yolculuk. Biz çok genç yaşta, bilirsiniz, 22 yaşında başladık. Bu yüzden sorumluluk kısmı benim için gerçekten çok önemli; çünkü bence eşinizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz, özellikle de seks söz konusu olduğunda. Bu sanki, ‘Beni seviyorsan, bilmelisin. Beni seviyorsan, aklımı okumalısın’ demek gibi. Bu, büyük bir tuzak.”