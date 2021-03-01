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  3. 01 Mart 2021 16:49

Ünlü Youtuber cesur kıyafetiyle büyüledi

ABD'li YouTuber Tana Mongeau, önceki gün arkadaşı Josie Canseco ile birlikte görüntülendi. Mongeau, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü Youtuber cesur kıyafetiyle büyüledi

Los Angeles'ta kız arkadaşıyla yemeğe çıkan ünlü Youtuber Tana Mongeau, mekan çıkışı paparazzilere yakalandı. İkili, flaşlar patlayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Ünlü Youtuber cesur kıyafetiyle büyüledi

Paparazzilere bol bol poz veren ve kız arkadaşıyla samimi halleri dikkat çeken 22 yaşındaki ünlü isim, giydiği iddialı kıyafetle magazin gündemine geldi.

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Ünlü Youtuber cesur kıyafetiyle büyüledi

Youtube'da 5,5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, siyah bustiyeri ve yanları şeritli açık pantolonuyla tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

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Ünlü Youtuber cesur kıyafetiyle büyüledi

Tana Mongeau'ya, mekan çıkışı hayranlarından kırmızı güller geldi. ABD'li YouTuber, bu ilgi karşısında mutlu oldu.

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