Ünlü Youtuber cesur kıyafetiyle büyüledi
ABD'li YouTuber Tana Mongeau, önceki gün arkadaşı Josie Canseco ile birlikte görüntülendi. Mongeau, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
Los Angeles'ta kız arkadaşıyla yemeğe çıkan ünlü Youtuber Tana Mongeau, mekan çıkışı paparazzilere yakalandı. İkili, flaşlar patlayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Paparazzilere bol bol poz veren ve kız arkadaşıyla samimi halleri dikkat çeken 22 yaşındaki ünlü isim, giydiği iddialı kıyafetle magazin gündemine geldi.
Youtube'da 5,5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, siyah bustiyeri ve yanları şeritli açık pantolonuyla tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.