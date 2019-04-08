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  3. 08 Nisan 2019 11:26

Ünlü youtuber doğum anını yayınladı

Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Stevenson, 30 saatlik ilk doğum macerasını anbean görüntülediği videosunu YouTube kanalında milyonlarca insanla paylaştı.

Ünlü youtuber doğum anını yayınladı

Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var.

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Ünlü youtuber doğum anını yayınladı

Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı. Ve duygusal doğum videosu 1,8 milyon kişi tarafından izlendi.

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Ünlü youtuber doğum anını yayınladı

2 milyona yakın kişinin izlediği doğum videosu ülkesinde oldukça popüler olan Sarah Stevenson'a ait.

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Ünlü youtuber doğum anını yayınladı

Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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