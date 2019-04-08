Ünlü youtuber doğum anını yayınladı
Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Stevenson, 30 saatlik ilk doğum macerasını anbean görüntülediği videosunu YouTube kanalında milyonlarca insanla paylaştı.
Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var.
Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı. Ve duygusal doğum videosu 1,8 milyon kişi tarafından izlendi.
2 milyona yakın kişinin izlediği doğum videosu ülkesinde oldukça popüler olan Sarah Stevenson'a ait.