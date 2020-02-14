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  3. 14 Şubat 2020 14:40

Ünlülerin 14 Şubat paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Sinem Kobal'ın romantik paylaşımı en çok konuşulan fotoğraflardan biri oldu.

Ünlülerin 14 Şubat paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

İşte Demet Şener'den Derya Baykal'a, Alp Kırşan'dan Larissa Gacamer'e ünlülerin paylaşımları...

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Ünlülerin 14 Şubat paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

DOĞA RUTKAY
Zor,bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel!Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada,beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için,bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi!Sevgililer günü bahane!Seninle her gün şahane!

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Ünlülerin 14 Şubat paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

CEM DAVRAN
1989... Gününüz kutlu olsun bakalım.

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Ünlülerin 14 Şubat paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

ALP KIRŞAN
Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, ömrümüzün sonuna kadar hep ilk gün gibi sevgili gibi heyecanla el ele tutuşmak heyecanlandırsın bizi seni seviyorum...

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