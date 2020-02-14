Ünlülerin 14 Şubat paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Sinem Kobal'ın romantik paylaşımı en çok konuşulan fotoğraflardan biri oldu.
İşte Demet Şener'den Derya Baykal'a, Alp Kırşan'dan Larissa Gacamer'e ünlülerin paylaşımları...
DOĞA RUTKAY
Zor,bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel!Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada,beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için,bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi!Sevgililer günü bahane!Seninle her gün şahane!