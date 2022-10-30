Ünlüler Togg'a hayran kaldı: İşte ünlü isimlerden Togg yorumları
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada düzenlenen tören ile ilk seri üretim aracı banttan inerken ünlülerden konuya ilişkin paylaşımlar geldi.
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi. Sanat ve spor camiasından Togg ile ilgili paylaşımlar geldi.
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.
WİLMA ELLES
Arabalarla her zaman çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. TOGG bu özellikleri ile şimdiden dünyadaki rakipleri ile yarışıyor. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim.
UĞUR IŞILAK
TOGG sadece bir otomobil değil; bir ufuk, bir umut, bir öz güven, bir yol haritasıdır gençlerimiz için. Hem karada, hem havada, hem denizde bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Başarı tesadüf değildir; inanç ister, azim ister, kabiliyet ister. Bu da fazlasıyla Türk Milletinde var. TOGG'umuz hayırlı olsun.