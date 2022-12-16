Ünlüler yılbaşında para basacak! İşte konserden kazanacakları ücretler

Türk müziğinin başarılı isimleri 2022'ye sahnede veda etmeye hazırlanıyor. Aylar öncesinden konser vereceği sahneleri kararlaştıran isimlerin bir gecede alacağı ücretler de ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın bir gecelik sahnesinden 18 milyon TL alacağı ileri sürülürken 2 Sayfa programında yer alan listenin zirvesinde ise 3 milyon TL'lik ücretiyle Tan Taşçı yer aldı.

İşte ünlü isimlerin yılbaşı ücretleri...