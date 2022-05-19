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  4. Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle''

Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle''

Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı. İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları...

Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle'' - Resim: 1

Işın Karaca 

"19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun….
Bir gün değil, her gün seninleyiz Atam"

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Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle'' - Resim: 2

Ayla Çelik

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hepimize Kutlu Olsun"

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Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle'' - Resim: 3

Demet Şener

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"

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Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle'' - Resim: 4

Tolga Çevik

"Asil ATAM, bize verdiğin herşey için sana minnettarız. #19MayısAtatürküAnmaGençlikveSporBayramı hepimize kutlu olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti!"

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