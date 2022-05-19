Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları: ''Bir gün değil her gün seninle''
Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı. İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları...
Işın Karaca
"19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun….
Bir gün değil, her gün seninleyiz Atam"
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Ayla Çelik
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hepimize Kutlu Olsun"
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Demet Şener
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"
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Tolga Çevik
"Asil ATAM, bize verdiğin herşey için sana minnettarız. #19MayısAtatürküAnmaGençlikveSporBayramı hepimize kutlu olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti!"
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