Ünlülerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına birçok ünlü isim katılmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI
"Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum. #20liyaşchallenge"
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ZAFER ALGÖZ
Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...
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HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!
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NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...
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