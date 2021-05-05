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  4. Müge Anlı'nın bu halini görenler inanamadı! İşte ünlülerin 20'li yaş paylaşımları

Ünlülerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına birçok ünlü isim katılmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI

"Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum. #20liyaşchallenge"

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ZAFER ALGÖZ

Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

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HALUK LEVENT

Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

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NÜKHET DURU

20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...

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