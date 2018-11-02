Ünlülerden Sıla-Ahmet Kural yorumu
Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddiası magazin gündemini sarstı. Ünlü isimler Sıla'ya sosyal medya üzerinden destek oldu.
Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu. Şarkıcı Emre Altuğ'un Instagram'da yayınladığı mesaj ise dikkat çekti.
Emre Altuğ, şu mesajları paylaştı: "Oğlum sizi kim büyütüyor, yetiştiriyor, böyle mi öğretiyor? Farzedelim evde böyle görerek büyüdünüz, şiddet görenin mutlu olduğunu da gördünüz mü? Size sevgisini bu şekilde gösteren ve bu şekilde gösterilmesi gerektiğini öğreten mi oldu? Farzedelim öyle oldu büyüyünce bunun adamlıkla, insanlıkla, sevgiyle, saygıyla ilgisi olmadığını görmediniz mi öğrenmediniz mi? Eğer öyleyse yazık çünkü o takdirde varolmuş değil yer kaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve diğerlerine…)"
DEMET AKALIN: Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir... yanındayım her zaman
GÜLBEN ERGEN: Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” o kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bir sus ve uzaklaş!