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  3. 28 Aralık 2019 14:20

Ünlülerden yerli otomobil paylaşımları

Türkiye'nin yerli otomobili sosyal medyada büyük ses getirdi. Yerli otomobille ilgili görüşlerini dile getiren ünlü isimler ''Gururlanmamak elde değil'' şeklinde paylaşımlar yaptı.

Ünlülerden yerli otomobil paylaşımları

Türkiye'nin yerli otomobili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gebze'deki katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobile ünlülerden de yorumlar geldi.

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Ünlülerden yerli otomobil paylaşımları

Şarkıcı Alişan twitter hesabından 'Gurur Duyduk' notu ile yerli otomobile dair bu kareleri paylaştı.



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Ünlülerden yerli otomobil paylaşımları

Uğur Işılak "Helal olsun emeği geçenlere" notu ile bu kareleri paylaştı.

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Ünlülerden yerli otomobil paylaşımları

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYIRLI OLSUN"
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.

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