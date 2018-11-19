Ünlüleri böyle tehdit etmişler: Soranlara öptüler dersiniz

Kendisini Ducky Layne gurubundan olarak tanıtan bir hacker, oyuncu Berk Oktay’a ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Oktay’ın şikayet edeceğini söylemesi üzerine hacker, “Soranlara öptüler dersiniz” diyerek küfürlü sözler sarf etti. Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar da hackerların hedefinde olan bir diğer ünlü. Balçicek İlter’in hesabını ele geçiren hackera sert çıkmasına karşılık çete üyesi, “Siz oyun oynadığımı mı zannediyorsunuz. Size güzel sürprizlerim olacak” dedi. Şebekeye istediği parayı vermeyen fenomen Cansu G. ise ahlaksız tekliflere maruz kaldı.

