Ünlüleri buluşturan doğum günü
Ünlü yapımcı Polat Yağcı, 43'üncü yaşını Günay Restoran'da kutladı. Doğum günü partisine çok sayıda ünlü isim katıldı.
Polat Yağcı’nın doğum günü partisine Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp, Hakan Altun, Serkan Kaya, Demet Akalın, Mustafa Sandal, Burcu Kıratlı- Sinan Akçıl, Zara, Kibariye, Funda Arar, Muazzez Ersoy, Kubat, Aleyna Tilki, Yavuz Bingöl, Merve Özbey, Alişan’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ünlü sanatçılar gecede sahneye çıkarak Yağcı için şarkılar da söyledi. Üzerinde fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını sanatçı dostlarıyla kesen Polat Yağcı, “Bu kadar sanatçının bir araya gelmesi çok değerli. Ne zaman sizleri arasam her zaman yanımdasınız, benimlesiniz. Bundan sonraki senelerde de inşallah hep birlikte oluruz” dedi.
İsmim yeter
Geceye Okan Kurt’la katılan Demet Akalın’a Ivana Sert’in “Rap sanat değil” sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu. Rap’çi Ben Fero’nun “Demet Akalın” şarkısının klibinde oynayan şarkıcı, “Ben Fero’nun çalışmasında yokum ki. İsmim var. Ama benim ismimin geçmesi bile yeter. İsmimin geçtiği şarkı bile yılın hit’i oldu” dedi.