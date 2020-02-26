Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını
Mimar Efe Kesgün, doğum gününü arkadaşı Oğulcan Engin'in mekanı Emily's Garden'da kutladı. Partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.
Mimar Efe Kesgün önceki gece Cihangir’deki Emily’s Garden’da doğum gününü kutladı. Partiye katılanlar arasında Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı, Defne Samyeli, Deren Talu, Arda Turan, Aslıhan Doğan, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu vardı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, parti çıkışında Murat Boz, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un keyifli anları dikkatlerden kaçmadı. Boz, “Bu gruptan bir film gelebilir. Üçümüzde kendi aramızda para almayacağımızı anlamsız bir şekilde ilan ettik” dedi.
EL ELE AYRILDILAR
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin mekandan el ele ayrıldı. Yeni sevgililer sorulan sorulara yanıt vermedi.