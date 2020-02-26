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  3. 26 Şubat 2020 14:30

Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını

Mimar Efe Kesgün, doğum gününü arkadaşı Oğulcan Engin'in mekanı Emily's Garden'da kutladı. Partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını

Mimar Efe Kesgün önceki gece Cihangir’deki Emily’s Garden’da doğum gününü kutladı. Partiye katılanlar arasında Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı, Defne Samyeli, Deren Talu, Arda Turan, Aslıhan Doğan, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu vardı.

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Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, parti çıkışında Murat Boz, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un keyifli anları dikkatlerden kaçmadı. Boz, “Bu gruptan bir film gelebilir. Üçümüzde kendi aramızda para almayacağımızı anlamsız bir şekilde ilan ettik” dedi.

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Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını

EL ELE AYRILDILAR
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin mekandan el ele ayrıldı. Yeni sevgililer sorulan sorulara yanıt vermedi.

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Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını

Doğum gününe Defne Samyeli, kızı Deren Talu’yla katıldı. Samyeli, “Keyfim yerinde, çok yoğun çalışıyorum. Çekimlerim vardı ama projeyi söylemeyeyim sürpriz olsun. Buna rağmen doğum gününü kaçırmak istemedim” dedi.

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