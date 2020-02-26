Mimar Efe Kesgün'ün doğum gününe ünlü akını

Doğum gününe Defne Samyeli, kızı Deren Talu’yla katıldı. Samyeli, “Keyfim yerinde, çok yoğun çalışıyorum. Çekimlerim vardı ama projeyi söylemeyeyim sürpriz olsun. Buna rağmen doğum gününü kaçırmak istemedim” dedi.

