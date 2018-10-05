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  3. 05 Ekim 2018 15:07

Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz ? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları...

Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Bedelli askerlikten faydalanan Anıl Altan 21 günlük zorunlu eğitim için birliğine teslim olmuştu. Ünlü oyuncu birliğinden ilk fotoğrafını paylaştı.

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Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Anıl Altan bedelli askerlikten yararlanmış, vatani görevini Bolu’da yerine getiren Altan 16 gün sonra birliğinden ilk fotoğrafını paylaştı.

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Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına; Tarihi ile meşhur ve şanlı 2.Komando Tugayında bu süreyi geçirmek ve görevimizi yerine getirmek ayrı bir onurdu. Bütün komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu üniforma ile sınırlarımızı, vatanımızı koruyan ve bütün görevdeki askerlerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerim. İyi ki varsınız.’ Notunu düştü.

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Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Altan’ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncuya bazı takipçileri ‘Çavuş olmuşsunuz tebrikler’ yorumunda bulundu.

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