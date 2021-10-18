Ünlülerin birbirinden ilginç takıntıları... Duyunca çok şaşıracaksınız

Bülent Ersoy

Tek ilginç takıntısı olan ünlü Ebru Gündeş değil örneğin son günlerde Mustafa Keser’le yaşadığı polemikle gündeme gelen Bülent Ersoy'un garip bir batıl inancı var! Tek rakamlara takıntılı olan Diva, asla otellerde tek rakamlı odalarda kalmaz, tek plakalı araçlara binmez ve tek sayılı piyango bileti almazmış.