Ünlülerin birbirinden ilginç takıntıları... Duyunca çok şaşıracaksınız
Bazıları elma görünce dayanamıyor, bazıları evde açık bırakılan dolap kapılarından korkuyor. İşte ünlü isimlerin ilginç takıntıları...
O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan geçtiğimiz aylarda eşi Rıza Sarraf’tan boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, şaşırtan ev kuralları ortaya çıktı.
10 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Evinde 10 kişi çalıştıran Gündeş’in katı kuralları olduğu ve terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıktığı, çalışanlarının evde ayakkabıyla gezmesini istediği öğrenildi.
ÇALIŞANLARIN AYAKKABILARINI KENDİ ALIYOR
Şarkıcı Ebru Gündeş evinde çalışmaya başlayacak temizlikçi, aşçı gibi görevlilerin önceden ayakkabı numaralarını talep ediyor. Yıllardır bu uygulamayı sürdüren Ebru Gündeş, çalışanlarına işe başladıklarında bir spor markasından temin ettiği ayakkabıları giydiriyor.
Bülent Ersoy
Tek ilginç takıntısı olan ünlü Ebru Gündeş değil örneğin son günlerde Mustafa Keser’le yaşadığı polemikle gündeme gelen Bülent Ersoy'un garip bir batıl inancı var! Tek rakamlara takıntılı olan Diva, asla otellerde tek rakamlı odalarda kalmaz, tek plakalı araçlara binmez ve tek sayılı piyango bileti almazmış.