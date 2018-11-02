Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 24'üncü yaşını yakın dostlarının katıldığı partide kutladı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 24 yaşına bastı. Durmaz, yeni yaşını People İstanbul'daki parti ile kutladı.
Kerimcan'ın doğum gününe yakın arkadaşları Demet Akalın ve Danla Bilic'in yanı sıra Bülent Ersoy, Özlem Yıldız, Gülşah Saraçoğlu, Fatih Ürek ve Deniz Seki'nin de bulunduğu ünlü isimler akın etti. Kutlamanın fotoğrafları Instagram'da yayınlandı...