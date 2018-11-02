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  3. 02 Kasım 2018 10:30

Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 24'üncü yaşını yakın dostlarının katıldığı partide kutladı.

Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 24 yaşına bastı. Durmaz, yeni yaşını People İstanbul'daki parti ile kutladı.

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Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik

Kerimcan'ın doğum gününe yakın arkadaşları Demet Akalın ve Danla Bilic'in yanı sıra Bülent Ersoy, Özlem Yıldız, Gülşah Saraçoğlu, Fatih Ürek ve Deniz Seki'nin de bulunduğu ünlü isimler akın etti. Kutlamanın fotoğrafları Instagram'da yayınlandı...



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Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik

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Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik

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