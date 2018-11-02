Ünlülerin buluştuğu Kerimcan Durmaz'ın doğum gününde iğrençlik

Kerimcan'ın doğum gününe yakın arkadaşları Demet Akalın ve Danla Bilic'in yanı sıra Bülent Ersoy, Özlem Yıldız, Gülşah Saraçoğlu, Fatih Ürek ve Deniz Seki'nin de bulunduğu ünlü isimler akın etti. Kutlamanın fotoğrafları Instagram'da yayınlandı...







