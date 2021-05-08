Ünlülerin makyajsız halleri
Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları... .
Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı.
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İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...
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