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  4. Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı

Ünlülerin makyajsız halleri

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları... .

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı.

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İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

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