Ünlülerin romantik evlenme teklifleri
Birçok ünlü isim sevdiği ile hayatlarını birleştirirken romantik bir evlenme teklifi yapmayı tercih ediyor. İşte ünlülerden romantik evlenme teklifleri...
Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e evlilik teklifi sürpriz bir doğum günü partisinde oldu. Dostlarının da yer aldığı partide Özçivit, parti sırasında sevgilisinin önünde diz çökerek yüzüğü çıkararak evlenme teklifi etti. Şaşkınlıkla Burak Özçivit'i izleyen Fahriye Evcen'in cevabı ise "Sonsuza kadar evet!" oldu.
Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu. Oğuzhan Koç'tan sevgilisine romantik bir sürpriz geldi. Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise "Evet" dedi.
Birbirine çok yakıştırılan çiftler arasında yer alan Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'e teklifi ise oldukça romantik. Doğulu, evlenme teklifini şöyle anlatıyor: "Zamanının geldiğini hissettim. Tanıdığımız, sevdiğimiz ve ikimizin de bu ana şahit olmasını isteyeceğimiz herkesi çağırdım ve evin bahçesine sakladım. Ardından Neslihan’ı eve çağırdım. Kapının girişinden itibaren evin çeşitli yerlerine onu yönlendirecek notlar yazıp bıraktım. Mesela; salonda, şimdi mutfağa git yazan bir not vardı oradan banyoya… Evi birkaç defa dolaştı. En son notta ‘dışarıya gel aşkım’ yazıyordu. Dışarı çıktığı anda o kalabalığın içinde ona evlenme teklif ettim."
Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'a evlenme teklifi de beğenilenler arasında yer alıyor. yılbaşında Cihangir'deki Boğaz manzaralı evinin bir odasını güller ve mumlarla süsleyen İmirzalıoğlu, diz çökerek "Evlen benimle Sinem." dedi ve gözyaşlarına engel olamayan Sinem Kobal'ın cevabı evet oldu.