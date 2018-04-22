Ünlülerin tanışma hikayeleri
PELİN AKİL VE ANIL ALTAN
Anıl Altan şu sözlerle anlatıyor tanışmalarını: "Aslında ikimiz de aynı dizide rol aldık fakat farklı zamanlarda. Ama arkadaş gruplarımızda denk geliyorduk. Hatta iletişimde olmadığımız uzun bir dönem bile oldu ta ki ben onun, o da benim Instagram videolarıma karşı sessiz kalamayıncaya kadar.
O an anlamıştım tam benim kafamda, eğlenceli, yaratıcı ve bir o kadar da zeki olduğunu. Sonrası malum; Pelin'den her gün mesajlar"
ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ
1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.