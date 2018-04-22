Ünlülerin tanışma hikayeleri

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN



Anıl Altan şu sözlerle anlatıyor tanışmalarını: "Aslında ikimiz de aynı dizide rol aldık fakat farklı zamanlarda. Ama arkadaş gruplarımızda denk geliyorduk. Hatta iletişimde olmadığımız uzun bir dönem bile oldu ta ki ben onun, o da benim Instagram videolarıma karşı sessiz kalamayıncaya kadar.

